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Сегодня, 11:45

В Марокко считают, что их сборная закошмарила Францию в полуфинале ЧМ-2022

Микеле Антонов
Корреспондент
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Софьян Амрабат и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Экс-игрок сборной Марокко Мустафа Хаджи в интервью «СЭ» высказался о полуфинальном матче сборной против Франции (0:2).

«Конечно, мы верили, что сможем выйти в финал чемпионата мира! Особенно когда ты видишь победы над Бельгией, Хорватией, Испанией, Португалией. Мы много раз встречались с Францией, поэтому хорошо знакомы с этой командой. Их стиль чем-то напоминает наш. Жаль, что проиграли. Тем не менее мы выглядели очень достойно и создали немало проблем. Более того, на мой взгляд, сборная Марокко закошмарила французов так, что все поняли: нас не стоит недооценивать. Покидаем Катар с высоко поднятой головой. Нужно продолжать работать и сохранить форму до следующего чемпионата мира», — сказал Хаджи «СЭ».

Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось дойти до полуфинала турнира. Ранее лучшим результатом команд с этого материка был четвертьфинал.

Полностью интервью Хаджи «СЭ» читайте здесь

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Португалии по футболу
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