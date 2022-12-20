Экс-игрок сборной Марокко Мустафа Хаджи в интервью «СЭ» высказался о погромах после побед сборной на чемпионате мира в Катаре.

«У Марокканцев есть две религии: ислам и футбол. Это нормально. Мы обожаем свою страну, где бы ни находились. И отмечаем каждый успех любого представителя Марокко, будь это теннисист или футболист. У меня много знакомых в Испании, Франции, которые выходили на улицы и праздновали победы. Но мы никогда не проявляли агрессию, всегда уважали представителей других стран. Приятно видеть соотечественников в Бельгии, Португалии и других странах, где радовались победам Марокко на чемпионате мира. Да, случались инциденты — все мы люди, и некоторые вещи порой стоит просто простить», — сказал Хаджи «СЭ».

Ранее во Франции прошла волна беспорядков после полуфинала ЧМ-2022, в котором французы победили сборную Марокко (2:0).

В общей сумме в охране порядка по стране были задействованы более 10 тысяч полицейских. Отмечается, что в соседней с Францией Бельгии за ночь были задержаны более 100 болельщиков.

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