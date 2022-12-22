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В ФИФА не стали комментировать появление повара Нусрета на поле после финала ЧМ-2022

Мария Гусева
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Нусрет Гекче с Кубком мира.
Фото Global Look Press

Международная федерация футбола (ФИФА) не стала комментировать появление популярного турецкого повара Нусрета Гекче на поле после финального матча чемпионата мира-2022, сообщает Daily Mail. В решающей встрече турнира Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пен).

Нусрет праздновал чемпионство вместе со сборной Аргентины, погрыз золотую медаль, просил победителей о совместных фотографиях и трогал Кубок мира, что является нарушением.

По правилам ФИФА, прикасаться к трофею могут только действующие или бывшие чемпионы мира и главы стран.

Сборная Аргентины шесть раз играла в финалах чемпионатов мира и в третий раз стала победителем. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Нусрет Гекче с&nbsp;Криштиану Роналду и&nbsp;Алексанр Кокорин. Фирменный жест, стейк с сусальным золотом, фото с Роналду и Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете Гекче
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Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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