Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:14

Месси проведет Рождество с Луисом Суаресом в Росарио

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси будет праздновать Рождество в компании своей семьи и друзей, среди которых — форвард команды Уругвая Луис Суарес.

Аргентинские СМИ отмечают, что Суарес в сопровождении своей партнерши Софи Бальби и их детей прибыл частным рейсом из Монтевидео в Росарио, родной город Месси.

По информации источников, позже к футболистам должны будут присоединиться многие другие звезды мирового футбола, в частности экс-полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста и бывший нападающий национальной команды Аргентины Серхио Агуэро.

Месси прилетел в свой родной город — Росарио — после празднования парада в Буэнос-Айресе, посвященного победе сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

Лионель Месси
Луис Суарес
Футбол
0
Читайте также
Щербакова — в красном, Спиридонова — в блестящем. Спортсменки удивили нарядами
Фирменный жест, стейк с золотом, фото с Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каррагер рассказал о том, что его восхищает в Роналду

В ФИФА не стали комментировать появление повара Нусрета на поле после финала ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости