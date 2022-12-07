В Дохе начались работы по демонтажу одного из стадионов чемпионата мира-2022
В Дохе начали работы по демонтажу арены «Стадион-974», на котором проходили матчи чемпионата мир-2022, информирует ТАСС.
Стадион, составленный из грузовых контейнеров, принял семь матчей чемпионата мира.
В среду, 7 декабря, у стадиона уже появилась строительная техника, которая приступила к демонтажу конструкций, окружающих стадион. Рабочие также начали снимать плакаты с логотипами турнира по периметру стадиона.
Источник: https://tass.ru/sport/16526127
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