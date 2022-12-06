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6 декабря, 23:59

В более молодом возрасте, чем Гонсалу Рамуш, хет-трик на ЧМ оформлял только Пеле

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Португалии одержала разгромную победу над Швейцарией (6:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в матче против Швейцарии.

Последним игроком, оформившим хет-трик в своем первом матче в стартовом составе на чемпионате мира, был Мирослав Клозе в 2002 году.

А в более молодом возрасте хет-трик на ЧМ оформлял только Пеле (17 лет и 244 дня).

Рамуш вышел на поле в матче со Швейцарией в возрасте 21 года и 169 дней.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Пеле
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швеции по футболу
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