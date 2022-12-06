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6 декабря, 23:56

Вратарь Марокко — о серии пенальти с Испанией: «Немного интуиции, немного удачи»

Буну прокомментировал победу над сборной Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2022
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Яссин Буну.
Фото Reuters

Голкипер сборной Марокко Яссин Буну прокомментировал победу в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 с национальной командой Испании (0:0, 3:0 — по пенальти) и выход в четвертьфинал турнира.

«Вы знаете, что такое пенальти — немного интуиции и немного удачи. Мы победили, это самое главное. Снимаю шляпу перед всей командой, они проделали огромную работу. Это было невероятно. Нелегко сохранять концентрацию на протяжении 120 минут в матче с Испанией, которая хорошо владеет мячом. Такое трудно осознать. Мы постараемся избегать информации извне, сосредоточимся на себе, своей работе и восстановлении. Мы встретим следующего соперника с удовольствием и жаждой победы в глазах», — приводит слова Буну beIN Sports.

Сборная Марокко впервые вышла в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с Португалией.

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Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
Яссин Буну
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