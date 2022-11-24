Усман Дембеле надеется, что Жиру забьет как можно больше голов за сборную Франции

Вингер сборной Франции Усман Дембеле поделился мнением о форварде команды Оливие Жиру. Футболист надеется, что игроку «Милана» удастся забить как можно больше голов.

«Каждый раз, когда его вызывали в сборную, он имел решающее значение. Достичь рекорда Тьерри Анри — большая гордость для него. Мы надеемся, что он забьет как можно больше. Он классный парень, со всеми общается, он опытен. Жиру — ключевой игрок в нашей команде», — цитирует Дембеле LEquipe.