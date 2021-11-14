«Урал» отреагировал на слова Карпина, назвавшего матч с екатеринбуржцами самым важным в карьере
Пресс-служба «Урала» прокомментировала слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что матч «Ростова» с екатеринбургским клубом (1:0) в сезоне-2017/18 был важнее, чем предстоящая встреча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
«Помним ту битву. Но в этот раз всей душой будем болеть за Валерия Георгиевича», — говорится в публикации на официальной странице «Урала» в Twitter.
Ранее Карпин поделился ожиданиями от игры с Хорватией.
«Ощущения как при любой важной игре, никаких новых ощущений. Это однозначно не самая важная встреча в карьере. Самый важный матч был «Ростов» — «Урал», когда мы боролись за стыки. У нас будет второй шанс, даже если в этой игре что-то пойдет не так», — сказал тренер.
Матч Хорватии с Россией состоится 14 ноября в Сплите. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.
После девяти туров отборочного турнира Россия набрала 22 очка и возглавляет группу Н. Хорватии с 20 очками идет на втором месте. Таким образом, для прямого выхода на чемпионат мира подопечным Карпина достаточно ничьей в предстоящей игре.
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