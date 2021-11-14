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«Урал» отреагировал на слова Карпина, назвавшего матч с екатеринбуржцами самым важным в карьере

08:23
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Пресс-служба «Урала» прокомментировала слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что матч «Ростова» с екатеринбургским клубом (1:0) в сезоне-2017/18 был важнее, чем предстоящая встреча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

«Помним ту битву. Но в этот раз всей душой будем болеть за Валерия Георгиевича», — говорится в публикации на официальной странице «Урала» в Twitter.

Ранее Карпин поделился ожиданиями от игры с Хорватией.

«Ощущения как при любой важной игре, никаких новых ощущений. Это однозначно не самая важная встреча в карьере. Самый важный матч был «Ростов» — «Урал», когда мы боролись за стыки. У нас будет второй шанс, даже если в этой игре что-то пойдет не так», — сказал тренер.

Матч Хорватии с Россией состоится 14 ноября в Сплите. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

После девяти туров отборочного турнира Россия набрала 22 очка и возглавляет группу Н. Хорватии с 20 очками идет на втором месте. Таким образом, для прямого выхода на чемпионат мира подопечным Карпина достаточно ничьей в предстоящей игре.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FCURAL/status/1459601235682672643

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