«Мы должны были развивать свою игру». Тренер Казахстана — о разгромном поражении от Франции
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Франции (0:8).
«Я сказал игрокам, чтобы они не боялись и показали свой характер. Как-то мы должны были развивать свою игру. Поражение всегда болезненно воспринимается тренером, какие бы проблемы у команды не были, это моя ответственность прежде всего. Я не хочу говорить о том, когда мы испытывали определенные опасения, это было видно в очень простых ситуациях. Мы не были готовы, обсудим это и проанализируем игру. Это очень больно, это очень неприятно, у нас были возможности поиграть. Мы не были уверены в своих силах, в самих себе. Нечего сказать, счет говорит сам за себя», — приводит слова Байсуфинова Kazfootball.
Французы набрали 15 очков и лидируют в группе Н. Они обеспечили себе путевку на ЧМ-2022 за тур до финиша. У Казахстана три очка и последнее, пятое место.
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