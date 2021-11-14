Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Франции (0:8).

«Я сказал игрокам, чтобы они не боялись и показали свой характер. Как-то мы должны были развивать свою игру. Поражение всегда болезненно воспринимается тренером, какие бы проблемы у команды не были, это моя ответственность прежде всего. Я не хочу говорить о том, когда мы испытывали определенные опасения, это было видно в очень простых ситуациях. Мы не были готовы, обсудим это и проанализируем игру. Это очень больно, это очень неприятно, у нас были возможности поиграть. Мы не были уверены в своих силах, в самих себе. Нечего сказать, счет говорит сам за себя», — приводит слова Байсуфинова Kazfootball.

Французы набрали 15 очков и лидируют в группе Н. Они обеспечили себе путевку на ЧМ-2022 за тур до финиша. У Казахстана три очка и последнее, пятое место.