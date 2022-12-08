Защитник сборной Франции и «Баварии» Дайот Упамекано поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Англии. Также футболист отметил прогресс полузащитника «Боруссии» и национальной команды англичан Джуда Беллингема.

«Я знаю его, мы играли друг против друга. Вы знаете, что противостоянии «Баварии» и «Боруссии» — это особенное противостояние. Он очень хороший игрок, талантливый. Он участвует во всех матчах и быстро набирается опыта. Это будет хороший матч. Дешам посоветовал мне давать указания игрокам на поле. Я начал делать это на тренировках, а затем и в играх. Как защитник, игра происходит перед вами, поэтому вы всегда можете отдавать команды своим товарищам по команде. Я делаю это в «Баварии», так почему бы не делать и здесь», — приводит слова Упамекано Bayern&Germany.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Франции встертится в матче 1/4 финала турнира с Англией 10 декабря, начало — 22.00 мск.