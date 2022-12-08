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Агент Барбоза: «Есть опасения, что Португалия может плохо сыграть с Марокко»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Гонсалу Рамуш.
Фото Reuters

Агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча четвертьфинала чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Португалии и Марокко.

10.12.2022 | Англия — Франция

«Португалия может плохо сыграть с Марокко? Есть опасения. Сборная Марокко — очень хорошая команда. Португалии нужно играть намного лучше, чтобы пройти дальше. Но даже в матче со Швейцарией мы видели другую игру — быструю, компактную. Это был сюрприз. Посмотрим, как они будут играть с Марокко. Шансы 50 на 50», — сказал Барбоза «СЭ».

Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Марокко — Португалия пройдет 10 декабря, в 18.00 (мск).

В 1/8 финала мирового первенства португальцы разгромили Швейцарию (6:1).

Чемпионат мира. 1/4 финала
10 дек, 18:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Марокко
Португалия
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Португалии по футболу
Паулу Барбоза
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