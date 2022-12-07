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Уокер: «Я не собираюсь расстилать перед Мбаппе красную дорожку, чтобы он забил»

Алина Савинова
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Защитник сборной Англии Кайл Уокер заявил, что намерен остановить нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе в предстоящем матче ЧМ-2022.

«Я понимаю, что мне нужно сделать — остановить его. Наверное, легче сказать, чем сделать, но я не недооцениваю себя. Я и раньше сталкивался с великими игроками, поэтому просто воспринимаю это по-другому. Я буду относиться к нему с уважением, которого он заслуживает, но не собираюсь расстилать перед ним красную дорожку, чтобы он забил», — приводит Daily Mail слова Уокера.

Напомним, что Мбаппе забил 5 голов в 4 матчах ЧМ-2022 и на данный момент является лучшим бомбардиром турнира.

Матч между сборными Франции и Англии в рамках четвертьфинала мирового первенства пройдет 10 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.

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Источник: https://www.google.ru/amp/s/www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11512289/amp/Kyle-Walker-wont-best-world-Kylian-Mbappe-respect.html
Кайл Уокер
Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
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