Уокер: «Я не собираюсь расстилать перед Мбаппе красную дорожку, чтобы он забил»

Защитник сборной Англии Кайл Уокер заявил, что намерен остановить нападающего национальной команды Франции Килиана Мбаппе в предстоящем матче ЧМ-2022.

«Я понимаю, что мне нужно сделать — остановить его. Наверное, легче сказать, чем сделать, но я не недооцениваю себя. Я и раньше сталкивался с великими игроками, поэтому просто воспринимаю это по-другому. Я буду относиться к нему с уважением, которого он заслуживает, но не собираюсь расстилать перед ним красную дорожку, чтобы он забил», — приводит Daily Mail слова Уокера.

Напомним, что Мбаппе забил 5 голов в 4 матчах ЧМ-2022 и на данный момент является лучшим бомбардиром турнира.

Матч между сборными Франции и Англии в рамках четвертьфинала мирового первенства пройдет 10 декабря и начнется в 20.00 по московскому времени.