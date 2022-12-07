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Сестра Роналду попросила форварда покинуть ЧМ-2022: «Мы достаточно страдали»

Сестра Роналду попросила Криштиану покинуть ЧМ-2022 в Катаре
Анна Горшкова
Корреспондент
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Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, попросила футболиста покинуть чемпионат мира-2022 в Катаре.

Девушка написала длинный пост в социальных сетях в поддержку Роналду и заявила, что те болельщики, которые критикуют 37-летнего игрока после того, как он остался в запасе на матч 1/8 финала со Швейцарией (6:1), являются неблагодарными, учитывая прошлый вклад форварда в сборную.

«Слишком грустно от того, что я читаю и слышу не здесь, в Катаре, а в моей стране, в его стране... Очень грустно. Я бы очень хотела, чтобы он вернулся домой, ушел из сборной и сел рядом с нами, чтобы мы могли обнять его и сказать ему, что все в порядке, напомнить ему о том, чего он достиг и откуда он пришел, я очень хотел, чтобы он больше не продолжал. Мы достаточно страдали», — написала Авейру.

Роналду в матче с командой Швейцарии вышел на замену на 73-й минуте игры при счете 5:1 в пользу португальцев и не отметился результативными действиями.

В четвертьфинале ЧМ-2022 Португалия сыграет с Марокко. Матч пройдет 10 декабря и начнется в 18.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Португалии по футболу
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