Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко будет капитаном сборной Украины в матче против Франции в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

24-летний Зинченко станет 29-м капитаном сборной Украины в официальных матчах, сообщает Football.ua.

Всего в составе украинской сборной Зинченко провел 35 игр, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Матч Франция — Украина пройдет 24 марта.