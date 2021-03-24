Зинченко будет капитаном сборной Украины в матче против Франции
18:44
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко будет капитаном сборной Украины в матче против Франции в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.
24-летний Зинченко станет 29-м капитаном сборной Украины в официальных матчах, сообщает Football.ua.
Всего в составе украинской сборной Зинченко провел 35 игр, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
Матч Франция — Украина пройдет 24 марта.
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