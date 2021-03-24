Футбол
Новости Тинькофф РПЛ Результаты Лига чемпионов Чемпионат мира-2022
Молодежный Евро-21
Евро-2020
Лига Европы
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Бразилия
БЕТСИТИ Кубок России
Суперкубок УЕФА
Олимп-ФНЛ
Олимп-ПФЛ
Сборная России
Трансферы
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Другие
Кубок Либертадорес
Другие страны
Кубок Африки
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодёжная сборная России
Олимпиада
Видео
Клуб 100
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Зинченко будет капитаном сборной Украины в матче против Франции

18:44
Теги:

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко будет капитаном сборной Украины в матче против Франции в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

24-летний Зинченко станет 29-м капитаном сборной Украины в официальных матчах, сообщает Football.ua.

Всего в составе украинской сборной Зинченко провел 35 игр, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Матч Франция — Украина пройдет 24 марта.

Дополнительная информация:

https://football.ua/

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...