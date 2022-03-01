Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:49

«Надо внимательно проанализировать санкции ФИФА и УЕФА». Матыцин — о решении отстранить все российские команды

Министр спорта Матыцин заявил, что нужно внимательно проанализировать решение ФИФА и УЕФА
Артем Бухаев
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение ФИФА и УЕФА не допускать российские команды на международные турниры, в том числе чемпионат мира. По словам руководителя, необходимо все проанализировать.

— Будет ли РФС подавать жалобу в CAS?

— Надо внимательно проанализировать решение ФИФА и УЕФА. Оценить основания. После этого мы будем делать все возможное, чтобы восстановить права наших спортсменов.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Мужская сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии. Победитель турнира выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

0
Читайте также
Гречка: польза и вред для организма
ФИФА сломалась под давлением Англии: сборная России отстранена от стыковых матчей ЧМ-2022, «Спартак» - от Лиги Европы
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер сборной России Карпин надеется, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости