«Надо внимательно проанализировать санкции ФИФА и УЕФА». Матыцин — о решении отстранить все российские команды
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение ФИФА и УЕФА не допускать российские команды на международные турниры, в том числе чемпионат мира. По словам руководителя, необходимо все проанализировать.
— Будет ли РФС подавать жалобу в CAS?
— Надо внимательно проанализировать решение ФИФА и УЕФА. Оценить основания. После этого мы будем делать все возможное, чтобы восстановить права наших спортсменов.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.
Мужская сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии. Победитель турнира выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.