Министр спорта Матыцин заявил, что нужно внимательно проанализировать решение ФИФА и УЕФА

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал решение ФИФА и УЕФА не допускать российские команды на международные турниры, в том числе чемпионат мира. По словам руководителя, необходимо все проанализировать.

— Будет ли РФС подавать жалобу в CAS?

— Надо внимательно проанализировать решение ФИФА и УЕФА. Оценить основания. После этого мы будем делать все возможное, чтобы восстановить права наших спортсменов.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Мужская сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии. Победитель турнира выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.