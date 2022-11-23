Главный тренер сборной Коста-Рики объяснил поражение команды от Испании в матче ЧМ-2022

Главный тренер сборной Коста-Рики Луис Фернандо Суарес прокомментировал поражение команды от Испании в матче 1-го тура чемпионата мира в Катаре (7:0).

«Испания владела мячом, она была великолепна и провела превосходный матч. Этим объясняется поражение. Когда у нас был мяч, мы не могли им играть, они забрали его у нас очень быстро. Испания была намного сильнее нас, и они превосходят нас, но реальная разница не в семи голах. Сегодня — да, но в целом — нет.

Я немного разочарован, потому что у меня были другие ожидания. Но нам нужно быстро забыть ситуацию, которая сложилась в матче с Испанией. Я, со своей стороны, должен быть очень точным в том, что говорю, чтобы команда больше не падала духом", — приводит Marca слова Суареса.

Испания лидирует в группе E с 3 очками, опережая Японию по дополнительным показателям. Германия идет на третьей строчке (0), Коста-Рика — на четвертой (0).

27 сентября Коста-Рика встретится с Японией. Начало матча — в 13.00 по московскому времени.