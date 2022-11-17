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Томас Вермален поймал нарушителя, прервавшего тренировку сборной Бельгии

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Арсенала» и «Барселоны» Томас Вермален поймал нарушителя, прервавшего тренировку сборной Бельгии, сообщает Het Nieuwsblad.

Задержанный мужчина признался, что совершил противоправные действия с целью получения автографа полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне.

В данный момент сборная Бельгии находится в Кувейте, где готовится к старту ЧМ-2022.

Команда начнет выступление на чемпионате мира матчем против Канады, который состоится 23 ноября. Также бельгийцам предстоит сыграть с Марокко и Хорватией.

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Томас Вермален
Сборная Бельгии по футболу
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