Томас Вермален поймал нарушителя, прервавшего тренировку сборной Бельгии

Бывший защитник «Арсенала» и «Барселоны» Томас Вермален поймал нарушителя, прервавшего тренировку сборной Бельгии, сообщает Het Nieuwsblad.

Задержанный мужчина признался, что совершил противоправные действия с целью получения автографа полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брейне.

В данный момент сборная Бельгии находится в Кувейте, где готовится к старту ЧМ-2022.

Команда начнет выступление на чемпионате мира матчем против Канады, который состоится 23 ноября. Также бельгийцам предстоит сыграть с Марокко и Хорватией.