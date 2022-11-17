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Сегодня, 18:51

Мукоко — самый молодой дебютант сборной Германии за 68 лет

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий сборной Германии и дортмундской «Боруссии» стал самым молодым футболистом в истории национальной команды

Форвард поучаствовал в товарищеском матче с Оманом (1:0), выйдя на поле в 17 лет и 361 день и стал самым молодым дебютантом своей сборной за 68 лет.

Предыдущий рекорд принадлежал Уве Зеелеру, который впервые сыграл за Германию в 1954 году в возрасте 17 лет и 345 дней.

Мукоко заменил травмированного полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса в заявке на чемпионате мира-2022.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет в группе Е с Японией, Коста-Рикой и Испанией. Первый матч немцев пройдет 23 ноября против Японии (16.00 мск).

Уве Зеелер
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
ФК Боруссия (Дортмунд)
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