Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:43

Жена Малкина о матче Марокко — Испания: «Техничные» испанцы не смогли пробить эту стену»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Вратарь сборной Марокко Яссин Буну.
Фото Reuters

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова высказалась о матче 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко — Испания.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались марокканцы — 3:0.

«В Марокко сегодня пьют за Буну! «Техничные» испанцы не смогли пробить эту стену. Ни одного забитого пенальти!» — написала Костерова в Telegram-канале.

Сборная Марокко 10 декабря встретится в 1/4 финала с командой, которая выиграет в противостоянии между сборными Португалии и Швейцарии.

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 1
Швейцария 0
1-й тайм

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
Анна Кастерова
1
Читайте также
Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция
Экс-форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022. Что его спровоцировало?
Небензя покинул зал СБ ООН во время выступления постпреда Украины
Сборная Марокко обыграла команду Испании и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
На какую помощь могут рассчитывать аграрии
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Кузнецов: «Педри и Гави еще молодые. Он не дают команде столько умения, сколько давали Хави и Иньеста»
ЧМ-2022: Португалия — Швейцария — 1:0, Рамуш вышел вместо Криштиану и забил. Онлайн-трансляция
Португалия — Швейцария: Гонсалу Рамуш вывел португальцев вперед
«Это поражение — конец нашего фирменного стиля». В Испании громят свою команду за вылет с ЧМ
Луис Энрике ответил на вопрос о своем будущем после поражения сборной Испании от Марокко на ЧМ-2022
Льоренте заявил, что газон не играл на пользу сборной Испании в матче с Марокко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин полагает, что Луис Энрике может покинуть пост главного тренера сборной Испании после поражения от Марокко

Луис Энрике заявил, что ответственность за пенальти лежит на нем
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости