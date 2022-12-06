Жена Малкина о матче Марокко — Испания: «Техничные» испанцы не смогли пробить эту стену»

Жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова высказалась о матче 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко — Испания.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались марокканцы — 3:0.

«В Марокко сегодня пьют за Буну! «Техничные» испанцы не смогли пробить эту стену. Ни одного забитого пенальти!» — написала Костерова в Telegram-канале.

Сборная Марокко 10 декабря встретится в 1/4 финала с командой, которая выиграет в противостоянии между сборными Португалии и Швейцарии.