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Сегодня, 21:48

Луис Энрике заявил, что ответственность за пенальти лежит на нем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Луис Энрике.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 с национальной командой Марокко (0:0 пен. 0:3).

«Футбол — прекрасный вид спорта, но с такой особенностью, что команда может выиграть без атак. Мы доминировали в этом матче, хоть нам и хотелось создавать больше. Это дорого нам стоило. У нас было 11 ударов, но в створ попали один раз. Была штанга у Сарабии. Пенальти нас подвели, но я горжусь командой. Пенальти — это полностью моя ответственность. Я выбрал первых трех игроков, а остальное решают сами футболисты. Четвертого даже не пришлось отправлять пробивать пенальти. Боно классно играет на пенальти, и сегодня он был великолепен», — сказал Энрике в эфире испанского телевидения.

Сборная Марокко впервые вышла в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария, который пройдет 6 декабря.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 1
Швейцария 0
1-й тайм

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
Луис Энрике
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