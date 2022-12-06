Булыкин полагает, что Луис Энрике может покинуть пост главного тренера сборной Испании после поражения от Марокко

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин считает, что Луис Энрик может покинуть пост главного тренера сборной Испании после поражения команды от Марокко в 1/8 финала ЧМ-2022 (0:0, по пен. 0:3).

«Футболисты сборной Марокко хорошо себя проявили. В серии пенальти не дрогнули, в отличие от испанцев. Можно их поздравить, а лучшим игроком признать вратаря. Он вывел Марокко в четвертьфинал.

Останется ли Луис Энрике? Я думаю, задача не выполнена, и федерация будет думать, кто может исправить ситуацию. Не пройти Марокко и не забить ни одного мяча... С этим все захотят что-то сделать и поменять тренерский штаб", — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Испании на стадии 1/8 финала уступила в серии пенальти команде России (1:1, по пен. 4:3).

Сборная Марокко впервые выходит в 1/4 финала ЧМ и теперь сыграет с победителем матча Португалия — Швейцария, который пройдет 6 декабря.