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28 ноября, 23:06

Тарханов о матче Корея — Гана: «Интересная игра, было много острых моментов»

Мария Гусева
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Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал победу сборной Ганы над национальной командой Южной Кореи (3:2) в матче группового турнира ЧМ-2022.

«В Катаре все игры хорошие, и встреча Корея — Гана не исключение. Интересный выдался матч, было много острых моментов. Мне понравилась их игра. Была интрига в первом тайме — 2:0 выигрывала африканская команда. Надо сказать, в конце Южная Корея имела шансы сравнять счет, достаточно было моментов. Не только момент с угловым, который в конце не дали реализовать. Корея имела преимущество в этой встрече, но в первом тайме Гана лучше играла. Голы Ганы — везение? Голы — это всегда везение! Кто-то ошибается, а кто-то использует эти моменты. Вообще африканский чемпионат сильный. Практически многие африканские игроки играют в Европе», — цитирует Sport24 Тарханова.

Гана набрала 3 очка и занимает второе место в группе H. Корея опустилась на четвертую строчку (1 очко).

В заключительном туре группового турнира Корея встретится с Португалией, а Гана — с Уругваем. Оба матча пройдут 2 декабря.

Источник: Sport24
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Сборная Ганы по футболу
Сборная Кореи по футболу
Александр Тарханов
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