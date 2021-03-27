Сычев оценил состав сборной России перед матчем со Словенией
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев перед матчем отборочного матча на ЧМ-2022 Россия — Словения поделился мнением о составе сборной и ожиданиях от предстоящей игры.
— Сборная, которая выступала осенью, и сборная, которая играла с Мальтой — разные сборные?
— Сборная одна. А по игре — прошлый год был очень сложным в плане подготовки и игр. Тренерский штаб, ребята сделали выводы, хорошо подготовились. Сейчас все находятся в боевой форме и готовы выполнить поставленную задачу.
— Насколько неожиданной стала победа Словении над Хорватией? И есть ли опасения в связи с этим?
— Сейчас в футболе каждый может обыграть каждого, поэтому нет ничего особенного в победе словенцев. У них очень крепкая сборная. Нам нужно выходить и брать 3 очка. Мы играем дома, у нас все четко, состав боевой.
— Состав оптимальный?
— Кто есть в наличии. Я думаю, Станислав Саламович всегда подходит по своим принципам: кто играет, кто доказывает, кто в данный момент сильный, тот и в сборной. Это объективно.
— Наши нападающие по сути одной фактуры. Это проблема для сборной, что нет разноплановых атакующих игроков?
— У нас разные схемы могут быть. Схема по-разному трансформировалась в зависимости от игровых ситуаций. Я не вижу проблем. У нас настолько мобильная и креативная полузащита, что она прекрасно дополняет нападение.
— Ваш прогноз на матч?
— Плюс 15, солнце. (Смеется). По счету? Прогнозы не даю, дело неблагодарное. Хочется, чтобы команда победила. Вот мой прогноз.
Матч сборной России против Словении состоится сегодня, 27 марта, в 17:00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.
(Екатерина Потапова)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю