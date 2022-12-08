Стерлинг в пятницу может вернуться в расположение сборной Англии

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг в пятницу может вернуться в расположение команды, которая находится в Катаре, сообщает The Telegraph.

27-летний англичанин пока не принял окончательного решения по поводу возвращения на чемпионат мира-2022. Он находится с семьей, которая пережила вооруженное ограбление.

Ранее стало известноч, полиция графства Суррей задержала двоих мужчин в рамках расследования по делу о вооруженном ограблении дома Стерлинга. У футболиста были украдены драгоценности на сумму 300 тысяч фунтов стерлингов.

В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Англии сыграет против Франции. Матч пройдет в субботу, 10 декабря. Начало — в 22.00 по московскому времени.