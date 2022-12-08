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Сегодня, 01:35

Стерлинг в пятницу может вернуться в расположение сборной Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Рахим Стерлинг.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг в пятницу может вернуться в расположение команды, которая находится в Катаре, сообщает The Telegraph.

27-летний англичанин пока не принял окончательного решения по поводу возвращения на чемпионат мира-2022. Он находится с семьей, которая пережила вооруженное ограбление.

Ранее стало известноч, полиция графства Суррей задержала двоих мужчин в рамках расследования по делу о вооруженном ограблении дома Стерлинга. У футболиста были украдены драгоценности на сумму 300 тысяч фунтов стерлингов.

В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Англии сыграет против Франции. Матч пройдет в субботу, 10 декабря. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Рахим Стерлинг
Футбол
Сборная Англии по футболу
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