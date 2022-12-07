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7 декабря, 23:48

Агент Лаутаро: «Ему делают обезболивающие уколы. У него сильная боль в лодыжке»

Агент Лаутаро рассказал, что Мартинес играет на ЧМ-2022 с травмой
Анна Горшкова
Корреспондент
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Агент форварда сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса Алехандро Камачо рассказал о травме игрока, с которой он борется на ЧМ-2022.

«Лаутаро делают обезболивающие уколы, потому что у него сильная боль в лодыжке. Он упорно работает над тем, чтобы боль ушла, и как только это произойдет, он выйдет на поле. Мартинес — лучший игрок в мире. Он очень силен умом, но голы, которые не засчитали в матче с Саудовской Аравией, были для него тяжелыми моментами», — приводит слова агента Goal.

Мартинес сыграл за Аргентину 4 матча на ЧМ-2022, в которых не отметился результативными действиями. В четвертьфинале турнира аргентинцы 9 декабря сыграют с Нидерландами.

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Источник: Goal
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Лаутаро Мартинес
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