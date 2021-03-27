Черчесов прокомментировал состояние Головина после матча со Словенией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после завершения отборочного матча ЧМ-2022 с командой Словении (2:1) рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина. Хавбек был заменен в начале второго тайма.
— В чем была функциональная разница игры Жиркова и Караваева?
— Функции разные. Жирков более опытный, рассудительный. Нужен был его опыт. Когда он подустал, нужна была мобильность, перекрывать зоны, не давать мобильности Иличичу, поэтому выпустили Караваева. Тем более Жирков давно не играл, тяжело 90 минут играть. Рад, что он с нами.
— Что с Головиным? В каком составе Ионов?
— Ионов был не готов, у него небольшой спазм. Травмы как таковой нет, но мы не рискуем здоровьем футболистов. То же самое касается Головина — в перерыве сказал, что есть сомнения в мышце. Посмотрим, как один и второй помогут нам со словаками, — сказал Черчесов.
(Константин Колмаков)
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