Черчесов объяснил, почему Дзюба и Соболев не играют вместе с первых минут

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающие Артем Дзюба и Александр Соболев не играют вместе с первых минут.

«Для того, чтобы такие кардинальные вещи делать, нужно время, — сказал Черчесов в эфире канала «Россия 24». — Мы же не на сборах в Турции два месяца, где есть 15 контрольных матчей, и ты можешь перепробовать все, что хочешь, выбрать оптимальные сочетания, и никто не заметит, как это произошло.

Эта игра позволяла (со Словакией, когда Соболев вышел на замену — Прим. «СЭ»), потому что мы стали их продавливать, они стали проседать, и это сработало. А чтобы с первых минут играть с Дзюбой и Соболевым с условной Испанией — мы вообще мяч можем не увидеть.

Во вчерашнем матче игра соперника нам позволила это. Мы в тактическом плане стараемся меняться. У нас разговор с командой был. Нам нужно лучше слышать друг друга в теории, потому что у нас нет практических тренировок".

Сборная России набрала шесть очков и занимает второе место в группе Н отборочного турнира ЧМ-2022 в зоне УЕФА.