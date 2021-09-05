Игроков сборной Аргентины обязали уйти на карантин перед матчем с Бразилией

Четырех игроков сборной Аргентины обязали пройти карантин перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Бразилии, информирует сайт агентства здравоохранения Бразилии (Anvisa).

При этом встреча пройдет сегодня, 6 сентября в Сан-Паулу (начало — в 22.00 мск). За два часа до игры агентство здравоохранения Бразилии потребовало от федеральной полиции Сан-Паулу задержать этих игроков.

Как отмечается, футболисты предоставили недостоверную информацию касаемо посещания других стран за последние 14 дней. Путешественники, которые за данный период времени проехали через Великобританию, ЮАР, Северную Ирландию или Индию, обязаны по прибытии в Бразилию проходить двухнедельный карантин.

«Anvisa из-за предоставления прибывшими недостоверной информации сообщила о случившемся в Федеральную полицию, чтобы немедленно были приняты меры полицейского реагирования», — говорится в заявлении ведомства. — Подобная ситуация серьезный санитарный риск, что требует от местных властей помещения игроков на карантин и недопуск их на любые мероприятия».

По информации AP, из Бразилии должны быть депортированы Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндия из «Астон Виллы», а также Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма».