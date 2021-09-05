Главный тренер сборной Аргентины увел команду с поля в начале матча с Бразилией
22:15
Сборная Бразилии и Аргентины проводят матч в рамках отборочного матча ЧМ-2022.
В начале встречи главный тренер аргентинцев Лионель Скалони сигнализировал своим игрокам, чтобы они покинули поле. Футболисты ушли в подтрибунное помещение.
В одном из моментов на поле оказался какой-то мужчина. Причем у него была аккредитация. Он разговаривал с двумя игроками сборной Аргентины, после чего оттолкнул одного их них.
На поле началась небольшая потасовка. После недолгих разбирательств аргентинцы ушли с поля.
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