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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Дешам разочарован ничьей с Украиной

03:41
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после ничьей с Украиной (1:1) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 признался, что разочарован результатом. Украинцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

«Мы должны были обезопасить себя к перерыву, учитывая, сколько моментов мы создали. Во втором тайме стало сложнее. Пропущенного гола можно было избежать. Тем не менее мы боролись до конца. Разумеется, сейчас мы разочарованы», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.

Франция — Украина

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030762--france-vs-ukraine/?iv=true

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