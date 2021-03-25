Дешам разочарован ничьей с Украиной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после ничьей с Украиной (1:1) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 признался, что разочарован результатом. Украинцы не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

«Мы должны были обезопасить себя к перерыву, учитывая, сколько моментов мы создали. Во втором тайме стало сложнее. Пропущенного гола можно было избежать. Тем не менее мы боролись до конца. Разумеется, сейчас мы разочарованы», — цитирует пресс-служба УЕФА Дешама.