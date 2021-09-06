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Смолов: «Рад вернуться в сборную. Спасибо Георгиевичу, разбирается»

20:17
Федор Смолов и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов и Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, как отреагировал на то, что не вышел на поле в матче отбора ЧМ-2002 против Хорватии (0:0).

«Непопадание в состав на матч с Хорватией? Рабочий момент, нормальная ситуация. Мы разговаривали об этом с Валерием Георгиевичем.

Как пережил, что не попал на чемпионат Европы? Не вижу смысла возвращаться в прошлое. Тем более не все от меня зависело. Рад вернуться в сборную. Спасибо Георгиевичу, разбирается», — сказал Смолов.

В матче против Кипра (2:0) Смолов не забил, однако отдал две результативные передачи, с которых отличись Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры