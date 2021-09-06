Смолов: «Рад вернуться в сборную. Спасибо Георгиевичу, разбирается»
20:17
Нападающий сборной России Федор Смолов рассказал, как отреагировал на то, что не вышел на поле в матче отбора ЧМ-2002 против Хорватии (0:0).
«Непопадание в состав на матч с Хорватией? Рабочий момент, нормальная ситуация. Мы разговаривали об этом с Валерием Георгиевичем.
Как пережил, что не попал на чемпионат Европы? Не вижу смысла возвращаться в прошлое. Тем более не все от меня зависело. Рад вернуться в сборную. Спасибо Георгиевичу, разбирается», — сказал Смолов.
В матче против Кипра (2:0) Смолов не забил, однако отдал две результативные передачи, с которых отличись Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов.
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