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Казахстанские медики обвиняют ЦСКА в сокрытии травмы Зайнутдинова

15:26
Бактиер Зайнутдинов. Фото Instagram
Бактиер Зайнутдинов. Фото Instagram
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Медицинский штаб сборной Казахстана обвиняет ЦСКА в сокрытии травмы полузащитника Бактиера Зайнутдинова, сообщает Prosports.kz.

По данным источника, в национальной команде уверены, что игрок прибыл в расположение сборной уже с повреждением, а не получил рецидив травмы уже в лагере казахстанцев.

Ранее 28 марта стало известно, что на Зайнутдинова оказывается давление со стороны чиновников из Федерации футбола Казахстана, чтобы он сыграл против Франции.

Матч 2-го тура отбора на ЧМ-2022 Казахстан — Франция состоится в воскресенье, 28 марта. Начало — в 16.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.sports.kz/news/neojidannyiy-povorot-baktier-zaynutdinov-ne-poluchal-travmu-v-moskovskom-tsska

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