Казахстанские медики обвиняют ЦСКА в сокрытии травмы Зайнутдинова
Медицинский штаб сборной Казахстана обвиняет ЦСКА в сокрытии травмы полузащитника Бактиера Зайнутдинова, сообщает Prosports.kz.
По данным источника, в национальной команде уверены, что игрок прибыл в расположение сборной уже с повреждением, а не получил рецидив травмы уже в лагере казахстанцев.
Ранее 28 марта стало известно, что на Зайнутдинова оказывается давление со стороны чиновников из Федерации футбола Казахстана, чтобы он сыграл против Франции.
Матч 2-го тура отбора на ЧМ-2022 Казахстан — Франция состоится в воскресенье, 28 марта. Начало — в 16.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sports.kz/news/neojidannyiy-povorot-baktier-zaynutdinov-ne-poluchal-travmu-v-moskovskom-tsska
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