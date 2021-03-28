Казахстанские медики обвиняют ЦСКА в сокрытии травмы Зайнутдинова

Медицинский штаб сборной Казахстана обвиняет ЦСКА в сокрытии травмы полузащитника Бактиера Зайнутдинова, сообщает Prosports.kz.

По данным источника, в национальной команде уверены, что игрок прибыл в расположение сборной уже с повреждением, а не получил рецидив травмы уже в лагере казахстанцев.

Ранее 28 марта стало известно, что на Зайнутдинова оказывается давление со стороны чиновников из Федерации футбола Казахстана, чтобы он сыграл против Франции.

Матч 2-го тура отбора на ЧМ-2022 Казахстан — Франция состоится в воскресенье, 28 марта. Начало — в 16.00 (мск).