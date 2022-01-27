Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 03:05

Скалони объяснил, почему не вызвал Месси в сборную Аргентины

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Instagram

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил, почему нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не поможет команде в ближайших матчах.

«Очевидно, мы хотели бы, чтобы Месси был здесь. Я разговаривал с ним, и он сказал, что Covid-19 сильно повлиял на него. Важно, чтобы он выздоровел, и именно поэтому я решил, что лучше всего для него остаться в своем клубе», — приводит пресс-служба команды слова Скалони.

Аргентинцы сыграют 28 января против Чили, а 2 февраля встретятся с Колумбией.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
0
Читайте также
У сборной России по фигурному катанию проблемы перед Олимпиадой. В нее проник ковид
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мариуш Левандовски может войти в штаб Шевченко в сборной Польши

Ди Мария будет капитаном сборной Аргентины в отсутствии Месси
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости