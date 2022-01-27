Скалони объяснил, почему не вызвал Месси в сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил, почему нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не поможет команде в ближайших матчах.

«Очевидно, мы хотели бы, чтобы Месси был здесь. Я разговаривал с ним, и он сказал, что Covid-19 сильно повлиял на него. Важно, чтобы он выздоровел, и именно поэтому я решил, что лучше всего для него остаться в своем клубе», — приводит пресс-служба команды слова Скалони.

Аргентинцы сыграют 28 января против Чили, а 2 февраля встретятся с Колумбией.