Ди Мария будет капитаном сборной Аргентины в отсутствии Месси

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария вновь будет капитаном сборной Аргентины, написал в Twitter Рой Немер. Он будет заменять в этом статусе своего одноклубника Лионеля Месси, которого не вызвали в национальную команду.

Ранее Ди Мария уже был капитаном аргентинской команды, когда Месси не мог сыграть.

Напомним, Месси не был вызван в сборную Аргентины из-за коронавируса. Аргентинцы сыграют 28 января против Чили, а 2 февраля встретятся с Колумбией.