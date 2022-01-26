Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

26 января, 23:52

Мариуш Левандовски может войти в штаб Шевченко в сборной Польши

Евгений Петров
Корреспондент

Мариуш Левандовски может войти в тренерский штаб сборной Польши в случае назначения главным тренером Андрея Шевченко, сообщает в своем Twitter польский журналист Роман Колтон.

По его данным, достигнута договоренность, что Мариуш будет одним из ассистентов Шевченко, если украинский специалист все же будет назначен.

42-летний Левандовски ранее покинул пост главного тренера «Терамлицы». Как игрок известен по выступлениям в чемпионате Украины за «Шахтер» и «Севастополь». С «Шахтером» он пять раз стал чемпионом Украины и выиграл Кубок УЕФА.

Сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

Андрей Шевченко
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
1
0
Читайте также
У сборной России по фигурному катанию проблемы перед Олимпиадой. В нее проник ковид
Реклама
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты
«Быстро поняли, что при Черчесове слово «проблема» вычеркнуто из лексикона». Интервью спортивного директора «Ференцвароша»
Мишкич: «После победы Хорватии над Россией прикалывался над одноклубниками, ставил хорватский флаг на аватарку общего чата»
Польша объявит имя главного тренера 31 января
Балотелли: «Играть за сборную в 31 год — это нормально. Надеюсь, Италия выйдет на чемпионат мира»
Шевченко не будет уволен в случае поражения сборной Польши от России
«Подошел к нему и обнял». Смолов рассказал, как поддержал Кудряшова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Манчини прокомментировал вызов Балотелли в сборную Италии
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости