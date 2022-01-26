Мариуш Левандовски может войти в штаб Шевченко в сборной Польши

Мариуш Левандовски может войти в тренерский штаб сборной Польши в случае назначения главным тренером Андрея Шевченко, сообщает в своем Twitter польский журналист Роман Колтон.

S?ysz?, ?e gdyby uda?o si? wypracowa? porozumienie z Andrjem Szewcznk?, to do sztabu trafi Lewandowski, Mariusz Lewandowski... Szewa pod lup? Marka Marciniaka (trener analityk) i @MartiLepa ?????? @PrawdaFutbolu na YT link do godzinnej rozmowy ? https://t.co/t6c8EL4NT8 — Roman Ko?to? (@KoltonRoman) January 26, 2022

По его данным, достигнута договоренность, что Мариуш будет одним из ассистентов Шевченко, если украинский специалист все же будет назначен.

42-летний Левандовски ранее покинул пост главного тренера «Терамлицы». Как игрок известен по выступлениям в чемпионате Украины за «Шахтер» и «Севастополь». С «Шахтером» он пять раз стал чемпионом Украины и выиграл Кубок УЕФА.

Сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.