Швейцария — Камерун: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В четверг, 24 ноября сборная Швейцарии сыграет против Камеруна в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Джануб» в Эль-Вакре и начнется в 13.00 по московскому времени.

Это будет первая очная встреча команд в истории.

Сборные Швейцарии и Камеруна играют в группе G вместе с Сербией и Бразилией.

Следить за матчем Швейцария — Камерун вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.