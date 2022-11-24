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Сегодня, 11:30

Швейцария — Камерун: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
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Джердан Шакири.
Фото AFP

В четверг, 24 ноября сборная Швейцарии сыграет против Камеруна в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Джануб» в Эль-Вакре и начнется в 13.00 по московскому времени.

Это будет первая очная встреча команд в истории.

ЧМ-2022: матчи 24&nbsp;ноября. ЧМ-2022: первые матчи Бразилии и Португалии. Онлайн-трансляция 24 ноября

Сборные Швейцарии и Камеруна играют в группе G вместе с Сербией и Бразилией.

Следить за матчем Швейцария — Камерун вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа G
24 нояб, 13:00. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Швейцария
Камерун

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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