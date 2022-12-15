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Судейство

Сегодня, 20:03

Источник: Шимон Марциняк назначен главным арбитром финала ЧМ-2022

Виталий Косик
Корреспондент
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Шимон Марциняк.
Фото AFP

Польский арбитр Шимон Марциняк назначен главным судьей финала чемпионата мира-2022, где встретятся сборные Аргентины и Франции, сообщает Law 5 — The Referee.

По информации источника, его помощниками на матче будут соотечественники Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич, четвертым рефери — американец Исмаил Эльфат, запасным — поляк Томаш Квятковски.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира, арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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