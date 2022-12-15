Барбоза сообщил, что сборная Португалии собирается пригласить Моуринью на пост главного тренера

Агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход Фернанду Сантуша с поста главного тренера сборной Португалии.

«Он не был уволен. Есть договоренность о прекращении контракта. Президент и тренер об этом договорились. У Сантуша был контракт до 2024 года. Надо было договориться либо продолжать, либо разорвать контракт. Он договорился с президентом. Сейчас есть решение, что команду временно возглавит Руй Жорже, который ранее был главным тренером молодежной сборной до 21 года, а уже после этого собираются пригласить Моуринью», — сказал Барбоза «СЭ».

Стороны приняли такое решение после вылета португальцев с ЧМ-2022 на стадии полуфинала.

В 1/2 финала Португалия проиграла Марокко со счетом 0:1 и закончила выступление на турнире.