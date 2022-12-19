Сестра Роналду: «Худший ЧМ за все времена подарил отличный финал. Поздравляю Аргентину»

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру поделилась мнением о финале чемпионата мира-2022.

Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

«Худший чемпионат мира за все времена... Который, к счастью, подарил нам отличный финал. Вот это матч. Поздравляю Аргентину. Мбаппе — невероятен. Какое же яркое будущее ждет тебя. Невероятно», — написала Авейру в своих соцсетях.

Португалия покинула с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко со счетом 0:1.