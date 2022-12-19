Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 14:38

Сестра Роналду: «Худший ЧМ за все времена подарил отличный финал. Поздравляю Аргентину»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Сестра Криштиану Роналду Катя Авейру поделилась мнением о финале чемпионата мира-2022.

Победителем турнира стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

«Худший чемпионат мира за все времена... Который, к счастью, подарил нам отличный финал. Вот это матч. Поздравляю Аргентину. Мбаппе — невероятен. Какое же яркое будущее ждет тебя. Невероятно», — написала Авейру в своих соцсетях.

Португалия покинула с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко со счетом 0:1.

Лионель Месси. «После смерти Марадоны его душа вселилась в Месси!» Репортаж Рабинера с лучшего финала в истории ЧМ

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
1
0
Читайте также
Главный хит ЧМ-2022 придумал простой болельщик. Теперь его поет даже Месси
«Конечно, Диего сейчас улыбается». Пеле поздравил сборную Аргентины с победой на ЧМ-2022
TAC указал на невозможность дальнейшего сокрытия Западом правды о положении ВСУ
Стали известны подробности задержания депутата Госдумы Пирога в Пулково
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Непомнящий — о финале ЧМ-2022: «Этот матч нельзя сравнивать ни с чем. Я такого еще не видел»
«Месси обратил в футбол даже тех, кто его презирает». Мировые СМИ — о победе Аргентины на ЧМ
Мбаппе впервые прокомментировал поражение Франции в финале ЧМ-2022
Экс-судья Егоров: «Марчиняк не мешал и хорошо отработал матч»
Кафанов — о вратаре сборной Аргентины: «Герой! Он выиграл матч, несмотря на то что на поле был Месси!»
«После смерти Марадоны его душа вселилась в Месси!» Репортаж Рабинера с лучшего финала в истории ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непомнящий — о финале ЧМ-2022: «Этот матч нельзя сравнивать ни с чем. Я такого еще не видел»

Газзаев: «Месси — лучший футболист мира, Мбаппе — восходящая звезда, которая добьется таких же успехов»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости