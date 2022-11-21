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Сегодня, 21:01

Голы Гакпо и Классена в концовке матча принесли Нидерландам победу над Сенегалом на ЧМ-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сенегал — Нидерланды — 0:2.
Фото AFP

Сборная Нидерландов обыграла Сенегал в матче группы А чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча на стадионе «Эль-Тумама» закончилась со счетом 2:0.

Первый гол в матче на 84-й минуте забил нападающий Коди Гакпо, результативная передача у Френки Де Йонга. Второй гол на счету полузащитника Дэви Классена на 90+9-й минуте.

Нидерланды и Эквадор имеют на счету по три очка и делят первое в группе А. Следующий матч команды проведут друг против друга 25 ноября (19.00 мск). Сенегал в этот же день сыграет с Катаром (16.00 мск).

Чемпионат мира. Группа A
21 нояб, 19:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Сенегал
0:2
Нидерланды
Дави Классен
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Коди Гакпо
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