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Сегодня, 14:15

Семин оценил судейские решения и новации на ЧМ-2022

Игорь Рабинер
Обозреватель
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В большом интервью обозревателю «СЭ» в Дохе легендарный тренер Юрий Семин оценил судейские решения и новации во время ЧМ-2022.

— Ожидаете, что и в клубном футболе теперь тоже будут добавлять по 10 минут?

— Это правильно, и мне очень нравится! Почему добавляют? Чтобы игроки не валялись после любого столкновения. Это происходит везде, во многих лигах. Вспоминаю работу в Азербайджане — игроки при любом столкновении падали. Я насчитал там, что нужно добавлять даже не десять, а по 15 минут. Говорил с игроками: «Ну что вы валяетесь после каждого столкновения?» Нет динамики футбола.

В чемпионате России то же самое. Надо обязательно добавлять, чтобы не лежали. Пусть посмотрят, как наши девчонки играют. Я видел многие матчи: жесткое столкновение, а она тут же встает и играет! А ребята лежат... Как тут не добавить? Обязательно надо добавлять! Девчонки, значит, более терпеливые. Лежать можно тогда, когда действительно есть микротравма и надо уводить игрока с поля. А можно еще придумать такое правило — раз игрок ждет доктора, значит, нужно его на пять минут с поля увести, а команда пускай играет в это время в меньшинстве. Тоже будет меньше простоя. ФИФА с этим борется, и новая тенденция с большим числом добавленных минут это показывает.

— Думаю, теперь это пойдет в инструкции от судейского комитета ФИФА по всем странам.

— И правильно! Еще мне понравился один момент — не спешат давать желтые карточки, удалений почти нет. Почему не спешат? Раньше, когда был чемпионат СССР, например, Тофик Бахрамов в мою бытность игроком подбегал, и ты думал: «Ну все, будет удалять». А он пальцем тебе погрозит — и все. Чтобы не ломать игру.

У меня иногда складывается впечатление, что у нас отдельные судьи изначально дают больше желтых карточек, чтобы потом было удаление через вторую желтую. Она же ВАР неподвластна! Они не помогают игре, а решают свои вопросы. Причем формально не придерешься — просто жестко оценил то или иное нарушение. Но мог бы и потерпеть, особенно в первом тайме. Так что здесь совершенно правильно судят.

— Думаете, испанец Матео Лаос не удержал нить игры Аргентина — Голландия?

— Не удержал — вот его домой и отправили. Видишь, сколько желтых он дал. С другой стороны, Паредеса надо было удалять, а он не решился.

Лионель Месси и&nbsp;футболисты сборной Аргентины. «Хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира, он заслуживает это!» Большое интервью Юрия Семина в Катаре

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29%

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24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

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