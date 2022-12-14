Мостовой: «Вратарь сборной Хорватии не нарушал правила. Это очень спорный пенальти»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о судействе в матче 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия (3:0).

«Пенальти, назначенный в ворота сборной Хорватии, очень сильно повлиял на всю игру. До этого момента обе команды играли на ничью, практически без моментов. Хорваты даже были лучше в плане контроля мяча, чем аргентинцы.

Мне кажется, пенальти очень спорный, непонятно, почему арбитры не обратились к ВАР. Голкипер точно правила не нарушал. А второй гол Аргентины — череда детских ошибок. После этого стало понятно, что сборной Хорватии будет очень тяжело исправить положение», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с победителем полуфинала Франция — Марокко, который состоится сегодня, 14 ноября, и начнется в 22.00 (мск).