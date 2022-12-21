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Семья из Аргентины назвала сына в честь игроков сборной. Малыш родился за два часа до финала ЧМ-2022

Семья из Аргентины назвала новорожденного сына в честь игроков сборной после победы на ЧМ-2022
Руслан Минаев
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Лионель Месси (слева) и Хулиан Альварес.
Фото Global Look Press
Лионель Месси (слева) и Хулиан Альварес.
Фото Global Look Press
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Семейная пара из Аргентины назвала новорожденного сына в честь игроков национальной сборной. Ребенок родился за два часа до финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией и получил имя Лионель Энцо Хулиан.

Отец малыша Энцо Алтамирано является фанатом «Ривер Плейта», поэтому назвал сына в честь экс-игроков клуба Энцо Фернандеса и Хулиана Альвареса, а также лидера сборной Лионеля Месси.

По словам родителей, мальчик родился на три дня раньше положенного срока и за два часа до начала финального матча ЧМ-2022. Глава семейства добавил, что сам получил имя в честь экс-полузащитника «Ривер Плейта» — уругвайца Энцо Франческоли.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3 (4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим игроком турнира, а 21-летний Фернандес — лучшим молодым игроком ЧМ-2022.

Источник: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/lionel-enzo-julian-nacio-el-dia-de-la-final-y-se-llama-como-tres-de-los-idolos-de-la-seleccion-nid21122022/
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
ФК Ривер Плейт
Хулиан Альварес
Энцо Фернандес
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