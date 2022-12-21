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Сегодня, 11:22

Шунин: «В начале ЧМ мне очень хотелось, чтобы он и Роналду сыграли друг против друга в финале»

Шунин поделился мнением о форварде Аргентины Лионеле Месси
Виктория Кравченко
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Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, что надеялся на встречу форварда Аргентины Лионеля Месси и нападающего Португалии Криштиану Роналду в финале ЧМ-2022 в Катаре.

«В начале турнира мне очень хотелось, чтобы Месси и Роналду сыграли друг против друга в финале, это было бы очень красиво! Видел, что многие чуть ли не списывали их, говорили о новых дарованиях — том же Мбаппе. Я симпатизирую Месси как футболисту и личности и очень рад, что в своей карьере он завоевал все возможные трофеи. Он капитан и лидер, который вел команду за собой. Великий!» — цитирует Шунина Sport24.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и стала чемпионом мира впервые за 36 лет.

Португалия дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла Марокко (0:1).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-21-shunin-messi-velikiy-v-nachale-chm-mne-ochen-khotelos-chtoby-on-i-ronaldu-sygrali-drug-protiv-druga-v-finale
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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