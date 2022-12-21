Пирс Морган считает, что Месси переусердствовал в праздновании победы на ЧМ-2022

Известный британский журналист Пирс Морган высказался о публикациях нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в соцсетях после победы на чемпионате мира-2022.

«Окей, Лионель... Все мы поняли, что ты выиграл чемпионат мира. Но ты немного переусердствовал в этом», — написал журналист.

Аргентинский нападающий выложил в одну из своих соцсетей пять публикаций с Кубком мира после победы национальной команды Аргентины на мировом первенстве в Катаре.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2). Также 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.