Жиру назвал гол Украины в ворота сборной Франции несчастным случаем

Форвард сборной Франции Оливье Жиру прокомментировал матч с Украиной в отборе к ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Приходится тяжело, если не забиваешь второй гол команде, которая хорошо и решительно обороняется. Им повезло, что они забили. Я даже не уверен, что мяч в том эпизоде летел в ворота. Это был несчастный случай», — цитирует Жиру официальный сайт УЕФА.

28 марта сборная Франции сыграет с Казахстаном во стором матче отбора к ЧМ-2022. Начало — в 16.00 по московскому времени.