Сборная России прилетела в Сплит на матч с Хорватией
Сборная России прилетела в Хорватию, где пройдет решающий отборочный матч ЧМ-2022 против команды Хорватии. Встреча пройдет в Сплите.
Сборная России лидирует в группе H с 22 очками, Хорватия идет на второй строчке с 20 очками. В воскресенье, 14 ноября, состоится матч Хорватия — Россия (начало — в 17.00 мск), для выхода на ЧМ-2022 россиянам нужно не проиграть в этой встрече.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю