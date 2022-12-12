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12 декабря, 09:46

Саутгейт заявил, что хочет принять правильное решение относительно своего будущего в сборной Англии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал свое будущее в национальной команде.

«Я считаю, что последние 18 месяцев были тяжелыми для меня. Несмотря на то что все было хорошо в течение последних нескольких недель, я все еще анализирую и думаю о том, что происходило все это время. В моей голове сейчас много противоречивых мыслей, поэтому я хочу быть уверенным в том, что решение остаться будет правильным. У меня определенно достаточно энергии, чтобы сделать это. Мне тяжело было справиться со своими эмоциями после нескольких последних турниров на протяжении некоторого количества недель. Это отнимает очень много энергии. Появляется очень много мыслей. Я хочу принять правильное решение. Я хочу быть уверенным, что оно будет правильным, если я решу остаться. Или оно будет правильным, если я решу уйти. Я не думаю, что сейчас подходящее время для принятия такого решения. Как и в ближайшие несколько дней», — приводит слова Саутгейта BBC.

Сборная Англии проиграла Франции в 1/4 чемпионата мира в Катаре и вылетела с турнира. Под руководством 52-летнего специалиста национальная команда также выходили в полуфинал чемпионата мира 2018 года и финал чемпионата Европы 2020 года. Его контракт со сборной рассчитан до 2024 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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23%

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Гарет Саутгейт
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