Канчельскис назвал фаворита ЧМ-2022: «Франция не упустит свои моменты»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего полуфинального матча между Францией и Марокко.

14.12.2022 | Франция — Марокко

«Сейчас французы — фавориты чемпионата мира. Велика вероятность, что они вновь станут чемпионами мира. Не жду сенсации от Марокко. Они и так достигли того, чего, наверное, никогда больше не повторят. Марокко слабее в плане исполнителей. Есть неплохие футболисты, но Франция не упустит свои моменты, как они уже сделали это в матче с Англией. Франция будет доминировать», — сказал Канчельскис «СЭ».

Франция сыграет с Марокко в полуфинальном матче ЧМ-2022 14 декабря. Начало — в 22.00 (мск).